FW-PI: Bilsen: Großaufgebot bei Feuer eines Reifenhaufens auf Bauernhof

Pinneberg (ots)

Bilsen: Großaufgebot bei Feuer eines Reifenhaufens auf Bauernhof Datum: Sonnabend, 12. Februar 2022, 22.41 Uhr +++ Einsatzort: Bilsen, Hohenhorster Weg +++ Einsatz: FEU 4 (Feuer, vier Löschzüge)

Bilsen - Ein Großaufgebot von etwa 140 Feuerwehrkräften aus den Kreisen Pinneberg und Segeberg plus Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei war am späten Samstagabend (12. Februar) nötig, um am Hohenhorster Weg in Bilsen einen brennenden Reifenhaufen zu löschen. Die Einsatzstelle lag weitab von der Hauptstraße. Die Wasserversorgung war schwierig. Personen wurden nicht verletzt. Wegen der Örtlichkeit waren initial die Freiwillige Feuerwehr Bilsen und auch die Freiwillige Feuerwehr Ellerau (SE) alarmiert worden. Anrufer hatten eine größere Anzahl brennender Reifen gemeldet. Der Feuerschein war weithin sichtbar. Für den Bilsener Wehrführer Kay Grabowski bestätigte sich die gemeldete Lage. Die Altreifen, die sonst zum Abdecken von Silage benutzt wurden, waren neben dem Silo gelagert. Von dem etwa 10 mal 20 Meter großen, bis zu 3 Meter hohen Haufen brannte zum Glück nur etwa ein Drittel. Allerdings war anfangs nicht abzuschätzen, wie weit sich der Brand vorgearbeitet hatte. Die Gebäude des Gehöfts waren nicht direkt bedroht. Allerdings mussten die Feuerwehren in der Anfangsphase rein mit den mitgeführten Wasservorräten der Löschfahrzeuge auskommen. Die Wasserleitung zum Hydranten musste erst an der Einmündung des Hohenhorster Weges in die Bundesstraße 4 in Höhe Hotel Waldfrieden eingespeist werden. Parallel dazu wurde aus der Pinnau eine Wasserversorgung aufgebaut werden. Um die benötigten drei Schlauchleitungen zu legen, wurden die FF Alveslohe (SE) und die FF Tangstedt (PI) mit je einem Schlauchwagen nachalarmiert. Die FF Tangstedt ist als Sondermodul Wasserförderung der Kommunalen Feuerwehrbereitschaft Pinneberg tätig geworden. Gleiches galt für die FF Borstel-Hohenraden (PI), welche mit einem Wechselladerfahrzeug den Abrollbehälter Schaum zuführte. Zur Brandbekämpfung wurden im ersten Schritt mehrere handgeführte Strahlrohre eingesetzt. Nachdem die offenen Flammen niedergeschlagen wurden, nahmen die Helfer unter Atemschutz ein Schwerschaumrohr vor. Das Technische Hilfswerk Barmstedt brachte einen Radlader zu Einsatzstelle. Mit diesem wurde der Haufen auseinander gezogen und auf der benachbarten Wiese verteilt. Dort deckte die Feuerwehr die alten Pneus mit einem Schaumteppich ab. Der Einsatz dauerte etwa viereinhalb Stunden. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Bilsen: 20 mit 3 Fahrzeugen FF Hemdingen: 22 mit 3 Fahrzeugen FF Tangstedt: 11 mit 2 Fahrzeugen Kreisfeuerwehrbereitschaft (Führung, FF Borstel-Hohenraden, FF Tangstedt): 30 mit 8 Fahrzeugen Löschzug Gefahrgut: 1 mit 1 Fahrzeug KFV Pinneberg: 3 mit 3 Fahrzeugen FF Ellerau: 24 mit 5 Fahrzeugen FF Alveslohe: 22 mit 4 Fahrzeugen THW Barmstedt: 10 mit 3 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei

