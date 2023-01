POL-BO: Nach Geschäftseinbruch in Wattenscheid: Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Herdecke wurde am Donnerstag, 12. Januar, bei einem Alleinunfall in Witten schwer verletzt. Der junge Mann befuhr gegen 17.15 Uhr die Dirschauer Straße in Richtung des dortigen Parkplatzes. In Höhe der Hausnummer 36 fuhr er nach eigenen Angaben durch eine Pfütze, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Der Herdecker wurde mit einem Rettungswagen zur stationären ...

