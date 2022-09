PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Baucontainer aufgebrochen +++ Fahrraddiebe in Oberursel unterwegs +++ Unfall in Horex-Kurve +++ Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugin

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Talstraße, 16.09.2022, 16.00 Uhr bis 19.09.2022, 07.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes waren Diebe auf einer Baustelle in Friedrichsdorf am Werk. Wie am Montagmorgen bemerkt wurde, hatten Unbekannte in der Zeit seit Freitagnachmittag einen auf einer in der Talstraße befindlichen Baustelle einen Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurden diverse Baugeräte gestohlen, deren Wert sich insgesamt auf schätzungsweise 15.000 Euro beläuft. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Fahrraddiebe in Oberursel unterwegs,

Oberursel, Kapersburgstraße / Dornbachstraße / Niddastraße, 15.09.2022 bis 18.09.2022

(pa)In den vergangenen Tagen kam es in Oberursel zu drei Fällen von Fahrraddiebstahl. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden in der Kapersburgstraße zwei schwarze Pedelecs der Marken "Zündapp" und "Accolmile" aus einer Garage entwendet. Ebenfalls in der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in der Dornbachstraße das Schloss eines weißen Mountainbikes der Marke "Bulls", das vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossen war, aufgebrochen und das Fahrrad gestohlen. Zur dritten Tat kam es am Sonntagabend in der Niddastraße. Dort wurde zwischen 22.45 Uhr und 23.00 Uhr ein - ebenfalls vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossenes - schwarzes Pedelec der Marke "Hercules" entwendet, nachdem auch hier das Schloss gewaltsam geöffnet worden war. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden, die zu allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat.

3. Unfall in Horex-Kurve,

B 456, zwischen Wehrheim und Bad Homburg, 16.09.2022, gg. 05.55 Uhr

(pa)Am Freitagmorgen wurde auf der B 456 zwischen Wehrheim und Bad Homburg ein Autofahrer bei einem Alleinunfall verletzt. Gegen 05.55 Uhr war ein 37-jähriger Neu-Anspacher mit einem Audi A3 in Fahrtrichtung Bad Homburg unterwegs, als er im Bereich der Horex-Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Audi überfuhr ein Verkehrsschild, kippte auf die Fahrerseite und kam in einer Hecke zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Audi musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

4. Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugin, Steinbach, Bahnstraße, 17.09.2022, gg. 04.35 Uhr

(pa)Nachdem am frühen Samstagmorgen ein E-Scooter-Fahrer in Steinbach unter Alkohol gefahren und gestürzt ist, sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Zeugin. Gegen 04.35 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Oberursel in der Straße "Bornhohl" von einer Autofahrerin angesprochen. Die Frau teilte den Beamten mit, dass in der Bahnstraße ein Mann auf einem E-Scooter zunächst Schlangenlinien gefahren habe und dann gestürzt sei. Vor Ort konnte die Streife den Rollerfahrer antreffen. Der 36-jährige Steinbacher hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt und zeigte deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend brachten die Polizisten den Mann für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle. Für das gegen den Steinbacher eingeleitete Ermittlungsverfahren ist die Aussage der Autofahrerin, die die Streife auf den Sachverhalt aufmerksam machte, von großer Bedeutung. Da die Frau, ihre Fahrt anschließend fortgesetzt hatte und ihre Identität derzeit nicht bekannt ist, bittet die Polizeistation Oberursel diese wichtige Zeugin, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden. Sie soll die Straße "Bornhohl" aus Richtung Eschborner Straße/Bahnstraße kommend in Fahrtrichtung Steinbacher Straße befahren haben und mit einem Pkw unterwegs gewesen sein.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell