PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann von mehreren Personen angegriffen + + + Mehrere Trunkenheitsfahrten + + + Sachbeschädigungen an Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Sachbeschädigung am Pkw

In den Brühlwiesen, 61352 Bad Homburg Sonntag, 18.09.2022, 06:00 Uhr

Eine 55-jährige Bad Homburgerin wurde am frühen Sonntagmorgen wach, als sie ein Knallgeräusch wahrgenommen hatte. Beim Nachsehen stellte sie fest, dass ihr kurz zuvor von der Tochter vor der Wohnanschrift In den Brühlwiesen abgestellter Pkw beschädigt worden ist. Der Linke Außenspiegel war abgerissen und beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann wird gebeten sich unter 06172-1200 telefonisch auf der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Verkehrskontrollen führen zu Führerscheinentzug

Stadtgebiet Bad Homburg

Freitag, 16.09.2022, 15:38 Uhr bis Sonntag, 18.09.2022, 04:35 Uhr

Mehrere durch die Polizeistation Bad Homburg durchgeführte Kontrollen führten am Wochenende zur Einleitung von Strafverfahren und Entzügen von Führerscheinen.

Bei einer am Sonntagnachmittag durchgeführten Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 34-jährige, aus Rumänien stammende Fahrzeugführer eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt hat. Des Weiteren stellte sich im Rahmen der Ermittlungen heraus, dass der in Deutschland Wohnsitzlose nicht im Besitz einer vorgeschriebenen Fahrerlaubnis ist.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden unter anderem zwei Fahrzeugführer kontrolliert, welche erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Zunächst wurde um 01:25 Uhr in der Altkönigstraße ein 52-jähriger Bad Homburger Fahrzeugführer angehalten. Wenig später, um 04:35 Uhr, wurde in der Kolpingstraße ein 29-jähriger Bad Homburger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei beiden Männern wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihre Führerscheine in amtliche Verwahrung genommen.

Verkehrsunfälle

Es liegen keine presserelevanten Verkehrsunfälle vor

Polizeistation Oberursel

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Oberursel liegen keine presserelevanten Ereignisse vor

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Es liegen keine presserelevanten Straftaten vor

Verkehrsunfälle

61267 Neu-Anspach, Am Sportfeld / Parkplatz Sportplatz Samstag, 17.09.2022, zwischen 09:15 Uhr und 11:05 Uhr

Ein 46-jähriger Oberurseler parkte seinen weißen Audi e-tron 30 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Sportplatzes ab. Ein bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer / -in beschädigte vermutlich beim Ein- bzw Ausparken das o.g. Fahrzeug. Dabei wurde das Fahrzeug des Geschädigten an der rechten Seite der Heckstoßstange beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 3000,- Euro.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Polizeistation Königstein

Straftaten

Gefährliche Körperverletzung

Kronberg im Taunus, Tankstelle Sodener Straße Samstag, 17.09.2022, 02:42 Uhr

Auf dem Gelände der Tankstelle Sodener Straße wurde ein 21-jähriger Mann aus bisher unbekannten Gründen von mehreren Personen angegriffen und niedergeschlagen. Auch nachdem der Mann am Boden lag, ließen die Täter nicht von ihm ab. Der Mann wurde hierdurch leicht verletzt und sein mitgeführtes Mobiltelefon beschädigt. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Oberursel. Eine Personenbeschreibung liegt zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hochtaunuskreis zu melden: 06172 / 1200

Sachbeschädigung an Pkw

Königstein im Taunus, Sonnenhofstraße Donnerstag, 15.09.2022, 16:30 Uhr bis Freitag, 16.09.2022, 12:30 Uhr

Ein 62-jähriger Königsteiner parkte seinen blauen VW Multivan ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Sonnenhofstraße. Zum wiederholten Mal zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Pkw und verursachte dabei einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Für sachdienliche Hinweise melden sich Zeugen bitte bei der Polizeistation Königstein: 06174 / 92660

Zusammengestellt von Kadel,POK

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell