Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: In Brand gesetzter Holzschuppen

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag setzten bislang unbekannte Täter den Holzschuppen eines Ehepaares in der Keplerstraße in Aidlingen-Dachtel in Brand. Der oder die Täter entzündeten hierzu gegen 14:15 Uhr ein Feuer am Sockel der Außenwand des Schuppens. Glücklicherweise entdeckten Spaziergänger den Brand rechtzeitig und alarmierten die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften anrückte. Das Feuer konnte somit noch in seiner Anfangsphase gelöscht werden. Es entstand dennoch ein Sachschaden von etwa 250 EUR.

