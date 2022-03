POL-WAF: Beckum. Ohne Versicherungsschutz und mit Sozius auf E-Roller unterwegs

Warendorf (ots) - Aus mehreren Firmenfahrzeugen in Wadersloh sind in den vergangenen Tagen Werkzeuge gestohlen worden. Zwischen Dienstag (08.03.2022, 18.30 Uhr) und Mittwoch (09.03.2022, 09.00 Uhr) haben unbekannte Täter einen VW-Transporter aufgebrochen, der an der Karl-Arnold-Straße geparkt war. Hier stahlen sie mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine und Schlitzfräse. In der gleichen Nacht verschafften ...

mehr