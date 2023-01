Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 16-Jährige belästigt und angefasst - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Rudersberg-Oberndorf: 16-Jährige belästigt und angefasst - Zeugen gesucht

Ein 16-jähriges Mädchen war am Samstagabend gegen 21:15 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund auf einem Feldweg beim Bahnhof unterwegs. Dort kam ihr ein Mann entgegen und suchte das Gespräch mit dem Mädchen. Hierbei wurde er immer aufdringlicher und küsste die junge Frau in der Folge auf die Wange und an den Hals. Ebenfalls fasste er der 16-Jährigen an ihr Gesäß. Diese stieß den Mann von sich und lief nach Hause. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein und circa 170 cm groß sein. Er hatte eine schlanke Statur und trug einen weißen Pullover sowie eine dunkle Jacke. Er hatte laut Zeugenangabe eine Plastikflasche mit Rauch bei sich und roch stark nach Marihuana.

Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07183 929316 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell