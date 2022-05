Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei entdeckt kleine Drogenplantage in Wohnung

Bild-Infos

Download

Neustadt-Glewe (ots)

In einer Wohnung in Neustadt-Glewe hat die Polizei am Sonntagnachmittag eine kleine Drogen-Indoorplantage entdeckt. Unter einem im Wohnzimmer errichteten Folienzelt fand die Polizei insgesamt 7 in Kübeln befindliche und gut einen Meter hohe Hanfpflanzen sowie mehrere Ausrüstungsgegenstände zum Betrieb einer Drogenaufzucht. Weiterhin fanden Polizisten in der Wohnung des 42-jährigen Mieters abgeerntetes und zum Teil verarbeitetes Pflanzenmaterial, welches sich in mehreren Glaszylindern sowie Portionstütchen befand. Zudem wurden mehrere Tütchen mit verschiedenen Hanfsämereien und weitere szenetypische Utensilien entdeckt. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin den Fund, bei dem Marihuana mit einem Gesamtgewicht von knapp 550 Gramm sichergestellt werden konnte. Der 42-jährige Wohnungsmieter, der zunächst nicht vor Ort war, konnte später in der Wohnung eines Familienangehörigen festgestellt werden. Er ist daraufhin vorläufig festgenommen worden und befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam. Gegen ihn ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden. Auf die betreffende Wohnung waren die Polizisten eher zufällig gestoßen. Ursprünglich wurde die Polizei gerufen, um in der Nachbarschaft eine Diebstahlsanzeige aufzunehmen. Auf dem Weg dorthin wurden die Polizisten jedoch auf den typischen Marihuana-Geruch aufmerksam, der aus einem angekippten Fenster heraus nach außen drang. Nach Rücksprache mit der Justiz hat die Polizei daraufhin die verdächtige Wohnung kontrolliert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell