POL-FL: Schleswig: Transporter fährt gegen Wand eines Einkaufmarktes

Twedt (ots) - Am Donnerstagmorgen (02.02.23), gegen 09.15 Uhr, befuhr der Fahrer eines LKW die B 201 aus Schleswig kommend in Richtung Kappeln. In einer Linkskurve in der Straße Grumby kam ihm ein Sattelzug entgegen, der teilweise auf der Fahrbahn des LKW fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden, ...

mehr