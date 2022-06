POL-PPWP: Schwerer Verkehrsunfall

Katzweiler (ots) - Gleich zwei Unfälle hat die Polizei am Montag in Katzweiler aufgenommen. Kurz vor 12 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Renault auf der Mühlecker Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts ab. Dabei übersah er eine 66 Jahre alte Frau, die mit ihrem Motorrad auf der Hauptstraße in Richtung Hirschhorn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte ...

