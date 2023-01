Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer greift Polizisten an

Espelkamp (ots)

In der Espelkamper Innenstadt kam es am Sonntag zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Nachdem mehrere Zeugen am Mittag des Neujahrstages eine randalierende und eine mit einem Messer bewaffnete männliche Person meldeten, konnte diese durch die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Espelkamp in der Breslauer Straße angetroffen werden.

Um sich einer Kontrolle zu entziehen, schleuderte der Mann sein mitgeführtes Fahrrad in Richtung der Einsatzkräfte und ergriff anschließend die Flucht. Die Beamten konnten die flüchtende Person, einen 32-Jährigen aus Espelkamp, jedoch schnell einholen. Der sich heftig wehrende Mann wurde zunächst der Wache in Espelkamp zugeführt. Nach ärztlicher Begutachtung wurde er durch Vertreter der Ordnungsbehörde aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Klinik eingewiesen.

Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Den Randalierer erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell