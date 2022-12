POL-MI: Zusammenstoß auf der Ellernstraße

Petershagen, Minden (ots) - Intensive Ermittlungen haben nach dem am 13. Dezember in Heimsen verübten Überfall auf ein Ehepaar (80, 87) in deren Wohnhaus (wir berichteten) auf die Spur eines tatverdächtigen Mindeners geführt. Der polizeibekannte Heranwachsende wurde im Rahmen der Ermittlungen am Donnerstag von den Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen, ...

mehr