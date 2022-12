POL-MI: Nach Überfall auf Seniorenpaar in Heimsen: Tatverdächtiger ermittelt

Porta Westfalica (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Heckenbrand nach Eisbergen gerufen. Den bisherigen Erkenntnissen nach war an einem Grundstück in der Bahnhofstraße um kurz nach 21 Uhr eine Hecke in Brand geraten. Dies bemerkte ein Bewohner (27) des zugehörigen Hauses und informierte daraufhin die weiteren im Haus lebenden Personen (79, 80). Alle konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Der ...

