POL-MI: Heckenbrand löst Einsatz aus

Bad Oeynhausen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft für Erotikartikel ist es in der Nacht zu Donnerstag an der Mindener Straße gekommen. Dazu zertrümmerte man den Erkenntnissen nach um kurz nach 1 Uhr eine Schaufensterscheibe des Fachgeschäftes und entnahm offenbar einen sich dahinter auf der Ausstellungsfläche befindlichen Verkaufsartikel. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die ...

mehr