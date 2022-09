POL-EL: Dohren - Waldstück in Brand geraten

Dörpen (ots) - Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 12.50 Uhr zu einem Einsatz an der Hermann-Schmitz-Straße in Dörpen alarmiert. Zuvor hatte ein Bewohner vermeintlich erloschene Grillkohlen in seiner Biomülltonne entsorgt. Im weiteren Verlauf geriet die Biomülltonne in Brand. Das Feuer griff auf die nebenstehende Restmülltonne, sowie einen Holzzaun und eine Hecke über. Verletzt wurde niemand. Die ...

