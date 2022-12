Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Fachgeschäft: Polizei sucht nach Zeugen

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft für Erotikartikel ist es in der Nacht zu Donnerstag an der Mindener Straße gekommen.

Dazu zertrümmerte man den Erkenntnissen nach um kurz nach 1 Uhr eine Schaufensterscheibe des Fachgeschäftes und entnahm offenbar einen sich dahinter auf der Ausstellungsfläche befindlichen Verkaufsartikel. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die alarmierte Polizei löste noch in der Nacht eine Fahndung aus, die in der Dunkelheit ohne Ergebnis blieb. Ob weitere Artikel entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten hoffen, dass Zeugen auf die Tat aufmerksam geworden sein könnten. Diese werden gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell