POL-MI: Radfahrer beim Abbiegen von Kleintransporter angefahren

Minden (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 22.12.2022, 17.00 Uhr, bis Freitag, 23.12.2022, 12.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Betriebsgelände für Wassersport in der Straße "Am Alten Weserhafen". Am Freitagmittag bemerkte ein Angehöriger des Unternehmens den Diebstahl eines Außenmotors der Marke Honda, Modell BF50, im Wert von mehreren Tausend Euro, der kurz zuvor am Boot eines 37-jährigen Eigentümers verbaut worden war. Hinweise zu ...

mehr