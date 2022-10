Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Taxifahrer überfallen - Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Taxifahrer von vier bislang unbekannten Fahrgästen bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert - letztlich flüchteten die Täter ohne Beute. Die vier Männer stiegen gegen 2.30 Uhr in der Mittelstraße in das Taxi ein und fuhren anschließend in Richtung Mannheim-Vogelstang. Im Ida-Dehmel-Ring angekommen, zog einer der Männer ein silbernes Messer und forderte vom Taxifahrer Bargeld. Als dieser zu seinem Handy griff, flüchteten die vier unbekannten Männer ohne Beute über einen kleinen Fußweg nahe einer Straßenbahnlinie. Die Fahrtkosten beglichen sie nicht.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell