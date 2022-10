Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (415/2022) Göttingen-Hetjershausen: Einbrecher kamen durchs Kellerfenster, Schadenshöhe noch unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Hetjershausen, Am Winterberg Nacht zu Samstag, 8. Oktober 2022

GÖTTINGEN (jk) - Durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster sind Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Samstag (08.10.22) in ein Wohnhaus in der Straße "Am Winterberg" im Göttinger Stadtteil Hetjershausen (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Im Innern öffneten und durchsuchten die Eindringlinge Schränke und andere Behältnisse nach Diebesgut. Informationen zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

