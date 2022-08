Polizei Münster

POL-MS: Pkw-Tür geöffnet - zwei Verletzte nach Zusammenstoß an der Westfalenstraße

Münster (ots)

Eine 39-jährige Frau aus Ascheberg hat am Montagmorgen (22.8., 06:15 Uhr bis 06:30 Uhr) durch das Öffnen einer Pkw-Tür einen Verkehrsunfall an der Westfalenstraße verursacht. Hierbei wurden ein 56-jähriger Radfahrer schwer und seine 52-jährige Ehefrau leicht verletzt. Die 39-Jährige stieg als Beifahrerin aus einem parkenden Auto. Das Ehepaar fuhr auf dem Radweg der Westfalenstraße nebeneinander in Richtung Merkureck. Der 56-Jährige konnte der geöffneten Tür nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. Durch den Sturz stieß er gegen das Fahrrad seiner Ehefrau. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

