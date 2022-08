POL-MS: Schwankend auf dem Rad unterwegs - 31-Jähriger pustet 2,06 Promille

Münster (ots) - Am Mittwochnachmittag (17.08., 14:50 Uhr) hat eine Frau Bekleidung aus einem Modegeschäft an der Stubengasse entwendet. Polizisten nahmen die Diebin nach der Tat noch in der Nähe des Geschäftes fest. Drei aufmerksame Mitarbeiterinnen hatten beobachtet, wie die 47-jährige Frau im Laden umherlief, mit mehreren Artikeln in eine Umkleidekabine ...

