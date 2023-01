Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach kurzer Flucht gestellt.

Uelleben (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf der K 27 zwischen Uelleben und Emleben ein Quad mit PKW Anhänger ohne Kennzeichen am Anhänger auf. Augenscheinlich bemerkte auch der Fahrer des Quads die Polizei und versuchte sein Heil in der Flucht zu finden. Über ein angrenzendes Feld flüchtete er nach Hause. Aber dies nützte nichts, das Kennzeichen des Quads war der Polizei bekannt und der tollkühne Fahrer wurde zu Hause besucht. Der 51jährige Fahrzeugführer war auch sogleich geständig. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz auf. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell