LPI-GTH: Diebstahl von Spezialwerkzeug

Gotha (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr führte eine Funkwagenbesatzung in Gotha, Müllersweg eine Verkehrskontrolle durch, hier fiel eine 23jährige Seatfahrerin auf, welche im Rahmen eines Alkoholtestets 0,52 Promille aufwies. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt unterbunden. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

mehr