Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu spät für Silvesterfeuerwerk

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend wurden in der Arnstäder Innenstadt mehrere Jugendliche festgestellt und durch Polizeibeamte kontrolliert. Vorausgegangen war die Mitteilung eines Zeugen, dass durch diese Gruppe Silvesterböller gezündet wurden. Bei der näheren Kontrolle konnten bei einem 14-Jährigen 20 "Dum Bum Böller" aufgefunden und sichergestellt werden. Bei diesen Böllern handelt es sich um gefährliche Böller, da diese über kein Prüfzeichen verfügen und in Deutschland nicht frei verkäuflich sind. Nicht nur der Zeitpunkt war für den Jugendlichen schlecht gewählt, auch das Equipment ist hierfür ungeeignet und wird als Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz strafrechtlich verfolgt.(rk)

