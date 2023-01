Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jagdkanzel zerstört - Zeugen gesucht

Espenfeld (Ilm-Keis) (ots)

In der Zeit vom 31.12.2022,08.00 Uhr und 02.01.2023, 10.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen ein überdachter Jagdsitz in Espenfeld vermutlich mit Gewalt komplett zerstört. Die Kanzel befindet sich in im Wald des Jagdgebiets "Ebanotte-Gottesholz-Schweinsberg". Der Sachschaden wird auf 1800 Euro geschätzt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen oder Dritte, die Angaben zur Tat oder Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0003925/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell