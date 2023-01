Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Wechselgeldbetrug

Eisenach (ots)

Am 31. Mai 2022, gegen 12.45 Uhr, begab sich eine bislang unbekannt gebliebene weibliche Person in ein Geschäft für Modeaccessoires in der Kantstraße und verübte einen Wechselgeldbetrug. Die Frau kaufte ein Portemonnaie, zahlte mit einem Zweihunderteuroschein und verwickelte anschließend die Verkäuferin in mehrere Wechselgeldgesuche, sodass in der weiteren Folge ein Schaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur unbekannten weiblichen Person oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise werden von der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0129331/2022) entgegengenommen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell