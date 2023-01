LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr eine 64-jährige Fahrerin eines VW die L1046 von Richtung Arnstadt in Richtung Crawinkel. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Hierbei verletzte sich die 64 Jahre alte Fahrzeugführerin leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte ...

