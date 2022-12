Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dreiste Einbrecher in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Montag, 5. Dezember, zwischen 20.30 und 21.10 Uhr in ein Haus am Stammesweg eingebrochen. Die Täter entwendeten dabei Bargeld, Wertgegenstände und persönliche Dokumente, während die Besitzer zu Hause waren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich eine 68-jährige Frau und ihr 66-jähriger Ehemann im ersten Stock des Hauses auf, als es gegen 21 Uhr an der Tür klingelte. Der 66-Jährige ging nach unten und öffnete. Vor der Tür standen zwei junge Männer, die angaben, in der Nähe des Hauses persönliche Dokumente gefunden zu haben. Der Mann erkannte die Dokumente der 68-Jährigen und bedankte sich bei den Findern. Anschließend ging er zu seiner Frau, um ihr von dem Fund zu berichten. Als die keine Erklärung für den Vorfall finden konnte, bemerkte das Paar, dass die Handtasche in der sich die Dokumente eigentlich befunden hatten, aus dem Wohnzimmer entwendet wurde. Außerdem hatten Unbekannte die Schränke in dem Zimmer durchwühlt und weitere Wertgegenstände an sich genommen. An der Hauseingangstür entdeckte das Paar dann noch weitere Einbruchsspuren.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die beiden jungen Männer, die die Dokumente übergeben haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell