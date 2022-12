Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hausbesitzer in Wickrath-Mitte überrascht Einbrecher - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Ein 59-jähriger Mann hat am Montag, 5. Dezember, in seinem Haus am Schillingstaler Weg einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Bei der anschließenden Flucht des Täters, kam es zu einer Rangelei, bei der der Hausbesitzer leichte Verletzungen erlitt.

Nach Angaben des 59-Jährigen kehrte er gegen 14.30 Uhr von der Arbeit nach Hause zurück. Dort angekommen, bemerkte er die halb geöffnete Haustür. Als er daraufhin den Hausflur betrat, stand ihm ein Mann gegenüber, der sich sofort auf ihn zu bewegte. Der Unbekannte hatte eine Geldkassette und weitere Wertgegenstände an sich genommen. Der 59-Jährige versuchte den Einbrecher daran zu hindern die Wohnung zu verlassen und es kam zur Rangelei. Während der Auseinandersetzung ließ der Mann die Beute fallen, zog ein Brecheisen aus einem Jutebeutel hervor und bedrohte den 59-Jährigen massiv. Der Hausbesitzer ließ aus Angst schwer verletzt zu werden von ihm ab. Der Mann schnappte sich daraufhin einen Teil der Beute und flüchtete mit dem Fahrrad des 59-Jährigen, das neben der Haustür stand.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Verdächtigen blieb erfolglos.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Dazu hat er kurze, dunkle Haare und einen Oberlippenbart. An dem Tag trug er dunkle Kleidung und hatte einen ebenfalls dunklen Jutebeutel dabei.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Angaben zu dem Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell