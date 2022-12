POL-MG: Pkw erfasst Fußgänger - 44-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Sonntag, 4. Dezember, einen Pedelec-Dieb auf frischer Tat überführt und vorläufig festgenommen. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 11.50 Uhr, dass er zwei Männer dabei beobachtet habe, wie sie ein verschlossenes Pedelec an der Straße Am Bellstieg in Richtung Marienkirchstraße davon getragen hätten. Zusätzlich konnte er die beiden Personen gut ...

mehr