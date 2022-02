POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.02.2022

Polizeiinspektion Goslar

GS-Jürgenohl

Einbruch in Gartenlaube

Am 05.12.22, zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube auf dem Grundstück eines Kleingartenvereins an der Königsberger Str. ein.

Nach Durchwühlen der Räumlichkeiten verließen die Täter das Grundstück unter Mitnahme eines Werkzeugs. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 200 EUR.

Das für die Ermittlungen zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar bittet Personen, die in dem entsprechenden Zeitraum tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, bzw. sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321 / 3390 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

GS-Ohlhof

Stromkasten angefahren und geflüchtet

Im Zeitraum von Samstag, 05.02.2022, 18.00 Uhr - Sonntag, 06.02.2022, 11.00 Uhr, wurde mit einem bislang unbekannten Fahrzeug ein im Stefan-Zweig-Weg befindlicher Stromkasten eines lokalen Energieversorgers angefahren und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens von ca. 2.500 EUR zu kümmern.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

