POL-DO: 84-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eine 84-Jährige ist am Freitagnachmittag (5. Februar) in ihrer Wohnung in Dortmund-Brackel von einer unbekannten Frau bestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Es war gegen 16 Uhr, als die Unbekannte an der Wohnung der Frau an der Breitscheidstraße auftauchte und ihr angeblich Haushaltswaren verkaufen wollte. Die 84-Jährige ließ sich auf ein Gespräch ein, das sie in der Küche führten. Plötzlich kam die angebliche Verkäuferin auf ihre Tochter zu sprechen, die im Rollstuhl sitze und ob die Seniorin nicht vielleicht Schmuck für die Tochter hätte. Dreist stand die Frau auf und ging in das Wohnzimmer der Wohnung, wo sei Schubladen öffnete und sich Schmuck aus einer herausnahm. Die abwehrenden Worte der 84-Jährigen missachtete sie und flüchtete kurze Zeit später aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Es fehlten anschließend mehrere Schmuckstücke.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, etwa 60 Jahre alt, leicht untersetzt, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem beigen hüftlangen Mantel und einem Rock, führte eine große dunkle Stofftasche mit sich.

Die Polizei fragt nun: Haben Sie im Bereich der Breitscheidstraße (nahe der Einmündung Scheidemannstraße) eine verdächtige Person gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Betrügerinnen und Betrüger versuchen immer wieder, sich unter einem Vorwand Zugang zu fremden Wohnungen zu verschaffen und nach Wertgegenständen zu suchen.

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch Türspion oder Fenster an. Ein Kastenschloss mit Sperrbügel ermöglicht es Ihnen, mit einem Besucher zu sprechen ohne ihn sofort hereinzulassen.

Sie haben das Recht, über Angebote nachzudenken! Daher:

- Lassen Sie nur Handwerker oder Verkäufer in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die angekündigt worden sind.

- Will Ihnen ein Handwerker oder ein Verkäufer an der Tür seine Dienstleistungen/Produkte anbieten, fragen Sie nach dem Kontakt zur Firma.

Wird ein Besucher zudringlich, wehren Sie sich energisch, sprechen Sie ihn laut an und rufen Sie um Hilfe.

Holen Sie Nachbarn hinzu, falls Ihnen eine Person verdächtig vorkommt.

Im Verdachtsfall gilt immer: Rufen Sie bei verdächtigen Personen die Polizei über den Notruf 110.

