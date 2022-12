Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer richtet Unfallschaden an und flüchtet - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Bei einem vermutlichen Alleinunfall, bei dem unter anderem ein Verkehrsschild beschädigt wurde, flüchtete der Fahrer unerkannt vom Unfallort. Anhand vor Ort gefundener Fahrzeugteile, konnten die eingesetzten Beamten, Rückschlüsse auf eine Mercedes A-Klasse ziehen.

Am Freitag, 2. Dezember, meldeten Zeugen um 12.35 Uhr eine Gefahrenstelle an der Monschauer Straße in Höhe des Kurvenverlaufs zur Gingterstraße in Form eines umgeknickten Straßenschildes. Am Einsatzort angekommen, ließ die Gesamtsituation vermuten, dass sich ein Alleinunfall ereignet hatte. Von einem Verursacher und / oder einem entsprechenden Fahrzeug allerdings war weit und breit nichts zu sehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein Autofahrer in der Kurve gegebenenfalls aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Den Spuren zufolge überrollte er das Schild, wobei dessen Mast umgeknickt und die Schildertafel komplett abgerissen wurde. Der Wagen geriet weiter über den Grünstreifen auf das dahinterliegende Feld. Der Fahrer oder die Fahrerin steuerte zurück auf die Fahrbahn und flüchtete über die Gingterstraße in Fahrtrichtung der Straße Am Ohler Friedhof.

Die Polizei stellte die vor Ort liegenden Fahrzeugteile sicher. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Mercedes A-Klasse in Weiß, Baujahr 2012 bis 2018 handeln. Er dürfte zum Unfallzeitpunkt über Winterreifen verfügt und müsste erhebliche Beschädigungen davongetragen haben.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein entsprechendes Fahrzeug auf der Flucht aufgefallen und / oder weiß von einem solchen Mercedes mit Beschädigungen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

