Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bonnenbroich-Geneicken

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind irgendwann in der Zeit von Mittwoch, 30. November, um 9 Uhr bis Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in eine Wohnung an der Heppendorfstraße in Bonnenbroich-Genneicken eingebrochen.

Sie gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und machten sich an dem Schloss der Wohnungstüre zu schaffen. In der Wohnung durchsuchten sie alle Räume. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell