POL-MG: Unbekannte entwenden Opel im Stadtteil Am Wasserturm

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Samstagnachmittag, 3. Dezember, in eine Wohnung an der Bachstraße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sie die Täter zwischen 16.45 und 17.30 Uhr der Rückseite des Mehrfamilienhauses. Anschließend kletterten sie auf einen Balkon im 2. OG. Dort gelangten sie dann über die Balkontür in die Wohnung. Anschließend ...

mehr