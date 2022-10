Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/ Auto und Fußgänger kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Auto und zwei Fußgänger sind am Donnerstag (13.10.22) an der Kreuzung Münsterstraße/Sandweg/Holthauser Straße zusammengestoßen. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Billerbecker Autofahrer aus Richtung Ortsmitte kommend die Münsterstraße. An der Kreuzung wollte er rechts abbiegen, um auf dieser weiterzufahren. Als er nach derzeitigem Stand bei Grün anfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und zwei Fußgängern aus Billerbeck, die an der Stelle die Kreuzung überqueren wollten. Auch deren Ampel zeigte nach aktuellen Erkenntnissen Grün. Mit Rettungswagen kamen beide Fußgänger verletzt in ein Krankenhaus.

