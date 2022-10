Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, A1/ Paletten mit Ware gestohlen

Coesfeld (ots)

Während der Lkw-Fahrer schlief, zerschnitten Unbekannte in der Nacht auf Freitag (14.10.22) die Plane des Aufliegers. Der Lkw stand auf dem Autobahn-Rastplatz Eichengrund in Fahrtrichtung Dortmund. Zwischen 4 Uhr und 5 entwendeten die Täter acht Europlatten samt Paketen. Gegen 4.20 Uhr fuhr ein weißer Sprinter auf den Rastplatz und stoppte in der Nähe des Lkw. Mehrere Personen stiegen daraus aus. Ob diese mit dem Diebstahl etwas zu tun haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell