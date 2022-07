Polizei Bielefeld

POL-BI: Erfolgreiche Nachtschicht für "Steiger" - Raser und Verdächtige geben Versteck wegen Diensthund auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem ein Autofahrer am Sonntag, 10.07.2022, aus dem Bereich Boulevard davonraste und auf seiner Fahrt vor einem Streifenwagen das Weite gesucht hatte, versteckte er sich in einem Grünstreifen Am Brodhagen. Während Polizeibeamte den Grünzug abriegelten, sollte ein Diensthund den Gesuchten aufspüren. Doch bei dem Diensthund "Steiger" sollte es nur bei der Vorfreude auf diesen Einsatz bleiben. Allerdings hatte er bereits zuvor sein Können an der Universität Bielefeld unter Beweis gestellt.

Bevor ein Streifenteam einem VW Golf-Fahrer Zeichen zum Anhalten gaben, beschleunigte dieser gegen 04:15 Uhr von der Josef-Masolle-Straße auf den Ostwestfalendamm und fuhr in hohem Tempo an der nächsten Ausfahrt in die Ernst-Rein-Straße. In dem angrenzenden Wohngebiet raste der VW über die Meller Straße und die Bremer Straße. Beim Abbiegen auf die Jöllenbecker Straße stieß der VW Golf mit den linken Rädern gegen den Bordstein. Der Fahrer setzte seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn fort, bog in die Albert-Schweitzer-Straße und die Lauestraße ab.

In der Sackgasse der Lauestraße verließ der Fahrer den Pkw und flüchtete in den Grünzug "Schloßhofbach". Da der Fahrer kurzzeitig aus dem Sichtbereich der Beamten verschwand, umstellten sie einen Teilbereich des Grünstreifens. Eine Diensthundeführerin erschien an der Örtlichkeit und bereitete den Einsatz ihres Hundes "Steiger" vor. Bereits die Anwesenheit des Diensthundes und sein Gebell reichten aus, dass der 31-jährige Bielefelder Fahrer seine Deckung aufgab.

Bei ihm reagierte ein Drogenvortest auf Kokain. Wegen des Verdachts, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, entnahm eine Ärztin dem 31-Jährigen eine Blutprobe. Bereits seit 2013 war ihm das Steuern von Kraftfahrzeugen dauerhaft untersagt worden. Die Beamten stuften die Fahrweise des Bielefelders zum Erreichen der größtmöglichen Geschwindigkeit als ein illegales Kraftfahrzeugrennen ein. Zudem erhielt die 28-jährige Bielefelder Besitzerin des VW Golf eine Verkehrsstrafanzeige, weil der 31-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis mit ihrem Auto unterwegs war. Den Pkw stellten die Beamten sicher. Den Sachschaden am Bordstein schätzten die Polizisten auf 2.000 Euro - den Schaden der beschädigten Felgen auf etwa 500 Euro.

Zuvor hatte "Steiger" großes Ausdauervermögen bei einer Suche an der Universität bewiesen. Dort verschafften sich Jugendliche am Samstag, 09.07.2022, gegen 22:40 Uhr, über eine Baustelle an der Morgenbrede Zutritt in ein Universitätsgebäude. Trotz der Größe des Gebäudekomplexes spürte der Diensthund ein Pärchen auf, das nach ihren Angaben, den beginnenden Vollmond vom Dach des hohen Gebäudes beobachten wollte. Der zuständige Sicherheitsdienst erstatte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen einen 17-jährigen Bielefelder und eine 19-Jährige aus Vlotho.

