POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots) - Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Ladengeschäft in der Zerrennerstraße verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Täter am Donnerstag zwischen 3:30 Uhr und 3:40 Uhr in den Verkaufsraum ein, hebelte dort eine Geldkassette auf und entnahm daraus Bargeld im unteren fünfstelligen ...

