POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Ladengeschäft: Bargeld entwendet

Bad Herrenalb (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bad Herrenalb-Bernbach am Dienstag suchen die Ermittler des örtlichen Polizeipostens nun nach einem beschädigten Ford älteren Baujahrs sowie dessen Fahrer. Den bisherigen Informationen zufolge war ein VW zwischen 7:30 und 12:30 Uhr in der Südhangstraße am ...

