POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen- Betrunken mit Auto unterwegs

Calw (ots) - Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in Hirsau verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Täter am Mittwoch gegen 1:30 Uhr in den Verkaufsraum in der Liebenzeller Straße ein und nahm Zigarettenschachteln an sich. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es ...

