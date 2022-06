Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ludwigsburg: Entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 81 (A 81) an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Würzburg. Ein 51-jähriger Subaru-Fahrer hielt zunächst aufgrund eines technischen Defekts an seinem Fahrzeugauf der Behelfsausfahrt der Autobahnmeisterei an der Abfahrt der Anschlussstelle an. Nachdem er die technische Panne beheben konnte, wendete der 51-Jährige auf dem Betriebsgelände sein Fahrzeug und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf die Abfahrt der A 81 auf. Ein 67-jähriger BMW-Lenker befuhr zeitgleich den dreispurigen Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle, als ihm auf seiner Fahrspur plötzlich der Subaru entgegenkam. Hierauf leitete der 67-Jährige sofort eine Vollbremsung ein und lenkte nach links auf die Hauptfahrbahn der A 81. Dabei kollidierte er mit dem Randstein des an der Abfahrt befindlichen Fahrbahnteilers. Es entstand ein Sachschaden von rund 200,00 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen gegen den 51-Jährigen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell