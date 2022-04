Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 26.04.22, gegen 03:55 Uhr, ist ein Kleinwagen, Pkw Nissan Micra, in der Lessingstraße in Wilhelmshaven durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden. Durch den Brand ist am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-942-0.

