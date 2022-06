Ludwigsburg (ots) - Ein 34 Jahre alter Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, fiel zunächst mehreren Passanten durch sein Verhalten am Dienstag gegen 11:15 Uhr auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Straße "Am Holzbach" in Remseck am Neckar-Aldingen auf. Diese verständigten die Polizei, da der Mann zunächst ziellos auf dem Parkplatz ...

mehr