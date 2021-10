Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Duisburg: Volmerswerth: Wels am Rheinufer "gefesselt" - Wasserschutzpolizei Duisburg ermittelt

Düsseldorf (ots)

Ein Angler hat am Montagmittag (4.Oktober, 12 Uhr) am Rheinufer in Volmerswerth einen Wels gefunden, der an eine Maulschlinge gefesselt war.

Siehe dazu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5038209

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell