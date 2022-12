Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Zeugen und Polizei überführen Pedelec-Dieb

Mönchengladbach (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Sonntag, 4. Dezember, einen Pedelec-Dieb auf frischer Tat überführt und vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 11.50 Uhr, dass er zwei Männer dabei beobachtet habe, wie sie ein verschlossenes Pedelec an der Straße Am Bellstieg in Richtung Marienkirchstraße davon getragen hätten. Zusätzlich konnte er die beiden Personen gut beschreiben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen führte nicht zum Erfolg.

Gegen 13.45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Mann an der Alsstraße gerade im Begriff sei, mit einem Seitenschneider das Schloss eines Pedelecs zu knacken. Die alarmierten Polizeikräfte trafen den Verdächtigen kurz darauf vor Ort an. Der Mann hielt zu dem Zeitpunkt den Seitenschneider noch in der Hand und das Schloss des Pedelecs war schon stark beschädigt. Aussehen und die Kleidung des Mannes entsprachen der Beschreibung von einem der beiden Verdächtigen des Vorfalls am Vormittag. Außerdem konnte er nicht nachweisen, dass ihm das Pedelec gehört. Die Beamten stellten es daraufhin sicher und nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache entließen sie ihn.

Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigern wegen besonders schweren Diebstahls.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell