Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Fußgängerin stolpert alkoholisiert gegen Pkw - Bassum, Fahrer zu schnell und alkoholisiert - Wetschen, Radfahrer begeht Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Fußgängerin stolpert alkoholisiert gegen Pkw

Am Mittwochmorgen stolperte eine 60-jährige Fußgängerin gegen einen fahrenden Pkw und verletzte sich. Eine 33-jährige Sulingerin fuhr mit ihrem Pkw Mercedes vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nach links in die Obere Straße. Dabei nahm sie eine 60-jährige Fußgängerin mit einem unsicheren Gang wahr. Sie fuhr in Schrittgeschwindigkeit an der Fußgängerin vorbei. Die Fußgängerin stolperte und stieß mit dem Kopf gegen den Pkw. Der Grund des Stürzens war schnell gefunden, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille. Die Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und musste eine Blutprobe abgeben. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Sulingen - Einbruch

In der Zeit von Dienstag, 01.11.2022 18:30 Uhr bis Mittwoch, 02.11.2022 07:00 Uhr, haben Unbekannte einen Gullideckel in die Scheibe eines Einzelhandelsgeschäftes für Motor- und Gartengeräte in Sulingen, Nienburger Straße, geworfen. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie mehrere Motorsägen, Trennschleifer, Freischneider und Heckenscheren der Marke Stihl im Wert von ca. 15000 Euro.

Kirchdorf - Heizöldiebstahl

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Heizungscontainers in Kirchdorf, Kuppendorf, gewaltsam geöffnet und eine bislang unbekannte Menge Heizöl abgezapft. Hierzu wurde von den Tätern eine elektrische Pumpe italienischer Herkunft benutzt und am Tatort zurückgelassen. Hinweise, auch auf die vermutlich ebenfalls aus einem Diebstahl stammende Pumpe, nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Wetschen - Radfahrer flüchtet

Nach einem Unfall zweier Radfahrer in Wetschen, Diepholzer Straße, am Mittwoch gegen 22.10 Uhr, ist einer der Radfahrer geflüchtet. Ein 36-jähriger Radfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden, ohne Licht fahrenden, Radfahrer. Beide stürzten, wobei der 36-Jährige leicht verletzt wurde. Sein Unfallgegner wartete jedoch nicht auf das Eintreffen der Polizei und flüchtete unerkannt.

Weyhe - Taschendiebstahl

Abgelenkt durch ein Gespräch wurde gestern gegen 14.30 Uhr einer 68-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Frau war beim Einkaufen im Aldi-Markt in der Lahauser Straße, als sie von einer ihr unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt wurde. Im Anschluss stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. Der Unbekannte hatte ihr während des Gesprächs die Börse aus der Handtasche entwendet. Die Polizei rät, Wertsachen immer direkt am Körper zu tragen und nicht in Taschen oder Einkaufswagen. Weitere Tipps sind unter www.polizei-beartung.de zu finden.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Marie-Hackfeld-Straße ein blauer Skoda Cito beschädigt. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie sofort einen langen weißen Kratzer an der Fahrerseite fest. Dieser wurde verursacht, von einem daneben ausparkenden weißen PKW; vermutlich ein VW Tiguan. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bassum - Zu schnell und alkoholisiert

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr stoppte die Polizei einen 69-jährigen Pkw-Fahrer wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes. Der Fahrer war mit 135 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h unterwegs gewesen. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest sollte Klarheit schaffen und ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem 69-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eröffnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell