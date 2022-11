Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum, Marktbilanz der Polizei - Stuhr, Einbrüche - Bassum, erneuter Diebstahl eines Ortsschildes ---

Diepholz (ots)

Brockum - Polizei zieht positive Marktbilanz

Der Brockumer Markt ist gestern mit dem traditionellen Viehmarkt und dem letzten Markttag zu Ende gegangen. Die Polizei zieht eine durchaus positive Marktbilanz, wobei es auch diverse Einsätze mit entsprechenden Straftaten gab. Tagsüber war der Markt an allen Tagen gut besucht. Die vielen Besucher bedeuteten für die Polizei den einen oder anderen Einsatz. Falschparker, kleinere Parkplatzunfälle und Diebstähle (Brieftaschen, Fahrräder, Standinventar usw.) mussten abgearbeitet werden. In den Abend und Nachtstunden verlagerte sich das Besucheraufkommen in die Festzelte. Hier verzeichnete die Polizei mit zunehmender Alkoholisierung auch ein erhöhtes Straftatenaufkommen. Insgesamt wurden bislang 8 Körperverletzungen, 4 Sachbeschädigungen und 4 Diebstähle zu Anzeige gebracht. Die Einsatzkräfte mussten rund 50 Identitätsfeststellungen durchführen und 9 Platzverweise erteilen. Insgesamt zeigt sich die Polizei aber zufrieden mit dem Marktgeschehen. Bei einer solch großen Besucherzahl bleiben die eine oder andere Straftat nicht aus. Die ständige Präsenz der Einsatzkräfte auf dem Markt wurde auch von den Besuchern als sehr positiv empfunden.

Ehrenburg - Diebstahl eines Transporters

In der Zeit von Samstag, 29.10.2022 10:00 Uhr bis Dienstag, 01.11.2022 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter, vom Betriebshof eines Autohauses in Ehrenburg, einen weißen Opel-Transporter des Typs Movano. Das Fahrzeug ist an der linken Seite beschädigt und hat einen Wert von rund 20000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfall

An der Parkplatzausfahrt des Krankenhauses in der Eschfeldstraße sind gestern gegen 09.30 Uhr ein Pkw und ein Lkw kollidiert. Der 33-jährige Lkw-Fahrer wollte das Parkplatzgelände nach links auf die Eschfeldstraße verlassen. Er kollidierte mit dem Pkw eines 66-Jährigen, der von der Eschfeldstraße nach rechts auf den Parkplatz einbiegen wollte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert.

Stuhr - Einbrüche

Im Zeitraum von Samstag letzter Woche bis gestern (Dienstag) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Göthestraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in einen Lagerraum ein und von dort ins Wohnhaus. Wahrschein zuvor hatten sie vergeblich versucht durch ein Fenster und die Terrassentür ins Haus zu gelangen. Über die Schadenshöhe und eventuelles Diebesgut liegen noch keine Infos vor. Zu einem weiteren Einbruch ist es am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr in Moordeich gekommen. In der Masurenstraße öffneten Unbekannte gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten mehrere Räume des Hauses. Ohne Diebesgut verließen die Täter das Haus wieder. Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Mofa Diebstahl

Als ein Jugendlicher aus Nordwohlde am Dienstag um 14.45 Uhr von der Schule kam, musste er feststellen, dass in der Zeit von 07:30 bis 14:45 Uhr sein Kleinkraftrad entwendet worden war. Er hatte es verschlossen am Ristedter Weg am hinteren Eingang zum Bahnhof abgestellt. Die Farbe des Mofas ist schwarz und es hat einen fest montierten, abschließbaren Kasten. Der vordere Wind-/Wasserschutz wurde abgebrochen und verblieb in der Parklücke. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Syker Straße wurde zwar niemand verletzt, aber der Sachschaden an beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 20000 Euro. Eine 44-jährige Bassumerin bemerkte am Dienstag um kurz nach 16.00 Uhr nicht, dass der vor ihr fahrende, 40-jährige Ehrenburger sein Fahrzeug auf Grund des stockenden Verkehrs abbremsen musste und fuhr auf. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bassum - Ortsschild schon wieder weg

Bereits zum vierten Mal in wurde ein Ortsschild der Stadt Bassum entwendet. Diesmal fehlt das Schild in Bramstedt an der Röllinghauser Straße. Der Diebstahl ist kein Streich, sondern eine Straftat. Die Täter haben im Oktober die Rohrstange auf halber Höhe durchtrennt und das Schild entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

