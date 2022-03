Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Lug/Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lug (ots)

Am Freitag, 11.03.2022, 20.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem PKW Ford in Lug die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er auf einer Länge von 20 Metern einen Maschendrahtzaun samt Pfosten überfuhr. In Schrägläge, auf einer tiefer liegenden Grundstücksmauer, kam der PKW dann zum Stehen. Es entstand Sach-schaden in Höhe von 4000.-Euro. Der Unfallverursacher stieg hiernach aus dem verunfallten PKW aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort hatte sich der Unfallverursacher wie-der an der Unfallstelle eingefunden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,73 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durch einen Arzt entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

