POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Rodalben (ots) - Eine Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen hat sich in der Nacht vom 12.03 auf den 13.03.2022 in Rodalben zugetragen. Hier wurden in der Ringstraße sowie in der Lohnstraße insgesamt sieben Pkw beschädigt, an welchen zumeist die Außenspiegel abgetreten wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr